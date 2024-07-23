Güney Kıbrıs’taki temaslarını tamamlayan Yunanistan Başbakanı olan Kiriakos Mitsotakis, Kıbrıslı Türklere ve Rumlara seslenerek “elinizdeki fırsatı değerlendirin” dedi.

Mitsotakis taleplerinin “İki bölgeli iki toplumlu bir federasyonda, yabancı işgal kuvveti ve modası geçmiş garantiler olmadan, bütün vatandaşları Kıbrıslılar ve Avrupalılar olacağı üniter bir devlette, tek egemenliği, tek uluslararası temsiliyeti ve tek vatandaşlığı olan bir Kıbrıs Cumhuriyeti” olduğunu söyledi. Alithia’nın “’Elinizdeki Fırsatı Değerlendirin’… Yunanistan Başbakanı’ndan Her İki Topluma Da Güçlü Siyasi Mesaj” başlığıyla manşete çektiği habere göre Mitsotakis, bu mesajı Yunanistan’a döndükten sonra, hükümetinin haftalık icraatları konusunda sosyal medya hesabından yaptığı rutin paylaşımda verdi.

Mitsotakis, Facebook hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Dileğimiz ve ümidimiz iki toplumun, sunulan yeni fırsatı değerlendirmesi ve muhtemel anlaşmanın tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti tanıyacağı aşılmaz şartıyla, BM kararları çerçevesinde çözüm bulunması için masaya oturmasıdır. Bu çabada Kıbrıslı kardeşlerimiz Yunanistan’ın desteğine sahiptir. Kısa süre önce Washington’daki görüşmemiz sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da söylediğim gibi Kıbrıs’ın, AB üyesi bir devletin, 74 trajedisinden 50 yıl sonra bölünmüş kalmasının bir manası yok.”



