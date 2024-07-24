İsim değişimi gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de fiziki bir ada olan, fiziki bir üssü olan Kıbrıs’tan vazgeçmesi asla düşünülemez. Kıbrıs Türk Devleti’nin varlığı inşallah kıyamete kadar devam edecek” dedi.

Kurtulmuş, Barış Harekatı’nın bir özgürlük ve haysiyet mücadelesi olduğunu kaydederek, 50 yıl içerisinde tek kayda değer olayın yaşanmamış olmasının bu Harekatın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun ispatı olduğunu belirtti.

KKTC’nin yeni bir döneme giriyor olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, konuşmasında “Kıbrıs Türk Devleti” ifadesi kullanmasının dil sürçmesi olmadığını, bunu bilerek kullandığını da söyledi.

Kurtulmuş, “Bütün dünyanın bir kere daha bilmesini isterim ki Kıbrıslının ayağına diken batarsa bunun acısını Türkiye 85 milyon olarak hisseder ve gereğini yapar. Türkiye bundan sonra da Kıbrıs Türk Devleti'nin güçlenerek yoluna devam etmesinin teminatıdır.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla yapılan “Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılında Süregelen Sorunlar ve Çözüm Arayışları Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu”nda konuştu.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ilk üniversitesi ve en önemli üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi’nde böyle önemli bir konuyu ele almak üzere bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 20 Temmuz günü, KKTC’de Barış Harekatı’nın 50. yılının iktidar ve muhalefetin katılımıyla coşkuyla kutlandığını kaydetti, hemen ardından düzenlenen bu Sempozyum için teşekkürlerini sundu.

“Kıbrıs Türk Devleti”

Konuşmasında “Kıbrıs Türk Devleti” ifadesini bilerek kullandığını, bunun bir dil sürçmesi olmadığını da belirten Kurtulmuş, aynı ifadenin 18 Temmuz’da Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla TBMM’de onaylanan tezkerede de kullanıldığına dikkat çekti. “Kuzey” ve “güney” gibi kelimelerin coğrafi tanımlar olduğunu belirten Kurtulmuş, bu anlamda da KKTC için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

1963’ten 1974’e kadar yapılan tüm katliamlarda sesini çıkarmayan uluslararası toplumun, 1974 Barış Harekatı’nın ardından ses çıkarmaya başladığını kaydeden Kurtulmuş, “Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti o müdahaleyi yapmasaydı, Kıbrıs aynen bugün Gazze'de yaşananlara benzer şekilde bir soykırımla karşı karşıya kalacaktı” dedi.

Bugün uluslararası sistemin çözüm bulma kabiliyetini kaybettiğinin çok daha iyi bir şekilde bilindiğini dile getiren Kurtulmuş, “Uluslararası sistem ne Kıbrıs meselesini çözmüştür, ne de çözecek yeteneğe sahiptir. Dün de değildi bugün de değildi. Uluslararası sistem aynı şekilde Gazze'deki bu insanlık dramını da çözecek bir kabiliyete de sahip değildir.” ifadelerini kullandı.

Gücün kimdeyse onun sözünün dinlediği, güçsüze söz hakkının verilmediği bir sistemde insani hukukun sağlanmasının mümkün olmadığını kaydeden Kurtulmuş, bugün yaşanan birçok olaya işaret ederek, bunlara uluslararası sistem kör ve sağır olduğunu, bu sistemin insanların eşitliğini temel almadığını kaydetti; bunun devletlerin egemen eşitlik hakkı için de geçerli olduğunu belirtti.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024, 09:56