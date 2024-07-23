Kaçakların şampiyonu

Kuzey Kıbrıs’ta yıl süreyle polise yakalanmadan kaçak yaşamayı başaran Nijerya uyruklu Iruvie Wanogho, kız arkadaşının şikayeti üzerine sorguya alınınca tespit edildi.

Şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolda sorgulanan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 2018 yılından veri ikamet izinsiz olduğu belirlendi.

KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının 2018’de 90 günlük vizeyle ülkeye geldiği ve yakalandığı 21 Temmuz 2024 tarihine kadar muhaceret izni yapmadığı belirtildi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 21 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.40 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Kadına Şiddet Şubesi'nde soruşturma amaçlı bulunan zanlının muhaceret kontrolünde 16 Mayıs 2018 tarihinden itibaren toplam 2 bin 258 gündür KKTC'de izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıyla ilgili gerekli soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal bağı bulunmadığını, serbest kalması halinde aynı suçu işlemeye devam edeceğini belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla 20 günü geçmeyen bir süre ile cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.