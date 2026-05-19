4 gün karakolda

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat yolunda trafik kontrolleri esnasında uyuşturucu bulunarak tutuklanan A.S. (E-23) yeniden mahkemeye çıkarılırken, M.A. ise suçla bağlantısı tespit edilmediği gerekçesiyle serbest bırakıldı. Zanlı hakkında 4 gün ek süre talep edilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir oto galeri önünde trafik ekipleri tarafından rutin trafik kontrolü yapıldığı sırada, N 750 plakalı aracın kontrol amaçlı durdurulduğunu söyledi. Polis, sürücü olarak bulunan M.A. ile araçta yolcu olarak bulunan A.S.’nin şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine, arama yapıldığını belirtti.

Polis, araçta yapılan aramada beyaz renk A4 kağıdına sarılı vaziyette yaklaşık bir buçuk gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunduğunu, M.A. ile A.S.’nin tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını ifade etti.

Polis, bu süre içerisinde ifade veren A.S.’nin uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı. Yapılan soruşturma sonucu M.A.’nın suçla bağlantısının tespit edilmediğini ve serbest bırakıldığını belirten polis, alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ve sonucun beklendiğini kaydetti.

Polis, A.S. hakkında 4 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme; zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

