Çocuk devlet korumasında

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesinde annesi K.M. ile yaşayan 2 yaşındaki oğlunu kaçıran baba

Ö.O., ona yardım eden M.K. ile zanlının babası H.O. mahkemeye çıkarıldı. Ö.O. ile M.K. cezaevine gönderildi. Suçluyu gizleme suçlamasıyla tutuklanan Ö.O.’nun babası H.O. ise uygun teminatla serbest bırakıldı. Çocuğun ise Sosyal Hizmetler Dairesi’nin himayesinde bulunduğu belirtildi.

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru Cafer Erenköylü; zanlı Ö.O. hakkında yapılan soruşturmanın, 13 Mayıs tarihinde elde edilen bilgiler üzerine başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının söz konusu tarihte kaçak yollardan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçtiğinin belirlendiğini, Limasol’da ikamet eden 35 yaşındaki eski kız arkadaşı olan İngiliz uyruklu kadının evine gittiğini ve bu kadından olan 2 yaşındaki oğlunu zorla alarak yeniden KKTC’ye kaçak şekilde giriş yaptığının tespit edildiğini aktardı. Polis memuru; zanlının çocukla ilgili paylaşımlar yaptığının belirlendiğini ve bunun üzerine hızlı bir şekilde harekete geçilerek evinde yakalandığını mahkemeye aktardı. Polis, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının yasadışı yollarla ülke dışına çıkıp aynı şekilde geri giriş yaptığı dikkate alındığında, serbest kalması halinde benzer yöntemlerle yargılamadan kaçma ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

Suça yardımcı olan da tutuklandı

Polis memuru; “suça yardımcı olduğu” gerekçesiyle tutuklanan M.K. isimli şahsın da 48 ayrı sabıka kaydının olduğunu ve kaçma ihtimali bulunduğunu belirtti. Polis, M.K. ile Ö.O.’nun bir ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi. Polis memuru; “suçluyu gizleme’ suçlamasıyla tutuklanan Ö.O.’nun babası H.O’nun. ise uygun teminat şartlarıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Oğlu sakladı, tutuklandı

