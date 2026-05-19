Tek neden para değil

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta evlilik ve boşanma sayılarının eşitlenecek noktaya gelmesi psikologlar tarafından araştırılırken, tek nedenin ‘ekonomik sorunların olmadığı’ belirtiliyor. Evlilik konusunda uzun yılların deneyimine dayanarak konuşan vatandaşlar; parasızlık kadar çiftler arasında sevgi ve saygının azaldığına ve şiddetin arttığına dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde bin 104 çift evlenirken, bin 47 çiftin de boşanmasının, dünyada benzeri görülmemiş bir rekor olduğuna dikkat çeken vatandaşlar “evlilik basite alınacak bir şey değildir. Gençler evlenmezden önce iyice düşünmeli ve kalıcı bir karar vermelidir. Evlilik sonrasında pişmanlık duymak yerine, öncesinde iyi düşünerek hareket etmelidir” diyor.

Ne dediler..?

Celal Bayar Kavunoğlu

“Evliliklerde gizli saklı olmaz. Ben eşimden hiçbir zaman gelirimi ve maddi durumumu gizlemedim. Eşlerin bir birlerinden gelirlerini gizlemeleri doğru değildir. Eşim benden para saklar ve öğrenirsem tartışırız. Nedenini öğrenmek isterim ve huzursuzluk olur. Gençlere tavsiyem; eşleri ile uyumlu olmalarıdır.”

Süleyman Menteş

“Maddi durumumu ve gelirimi eşimden asla saklamadım. Eşim benden para saklarsa hoşuma gitmez ve huzursuzluk olur. Eşim öyle bir şey hiç yapmadı, yapmaz da. Eşimle 62 yıldır evliyim. Evliliğimizi karşılıklı sevgi, saygı ve güvene borçluyuz. Bin kere daha dünyaya gelsem yine eşimle evlenirdim. Mutlaka ufak tefek tartışmalarımız oluyor ancak orta yolu buluyoruz. Gençlere tavsiyem eşlerine karşı anlayışlı ve saygılı olmalarıdır. Böyle olursa evlilik gemisini yürütürler eğer olmazsa yürümez.”

Hasan Çimen

“Ben iki kez evlendim. İlk eşim rahmetlik oldu ve sonrasında şimdiki eşim ile evlendim ve her ikisi ile de bir birimizden hiçbir şey gizlemedik. Kazandığımızı ortak hesaba atıyoruz. Eşine bir kuruş vermeyen kişiler var ve bunun büyük bir saygısızlık olarak nitelendiriyorum. Eşim benden para gizlemez ama diyelim ki gizledi; nedenini öğrenmek ister, bana güvenip güvenmediğini sorgulardım. Gençlere tavsiyem ayaklarını yorganına göre uzatsınlar. Bir kenara para biriktirsinler.”

Osman Iravul

“Biz eşimle bir birimizden hiçbir zaman gelirimizi gizlemedik. 42 yıllık evliyim ve bu evliliği karşılıklı saygı, sevgi ve güvene borçluyuz. Eşim benden para gizlemez ama gizlerse de yine bizim için çocuklar için gizler. Gençlere tavsiyem bir birlerine karşı saygı ve güven duymalarıdır. Parasızlık eşinle birlikte aşacağın bir savaştır. Gerekirse aç kalacaksın ama eşinle bu yolu birlikte aşmanız gerekiyor.”

Sevinç Erişken

“Eşim benden ben de eşimden asla maddi durumumuzu saklamadık. Evlilikte sevgi, saygı ve güven çok önemlidir. 46 yıllık evliyiz ve hiç sorun yaşamadık. 46 yıllık evliliğimizi karşılıklı sevgi, saygı ve güvene borçluyuz. Eşim benden para gizlese öncelikle nedenini sorarım. Bana güvenmediği için saklamıştır diye düşünürüm. Gençlere evlenirken acele etmemelerini ve karşılarındaki kişinin doğru kişi olduğuna inandıktan sonra evlenmelerini tavsiye ederim. Eşlerin bir birlerine karşı saygılı ve güven duymalarını temenni ederim.”

Ersen Cicer

“Eşimden hiçbir şekilde maddi kazancımı gizlemedim aksine eşim bütün hesapları kendi tutuyor. 34 yıllık evliyiz, evliliğimizi karşılıklı sevgi, saygı ve güvene borçluyuz. Gençlere tavsiyem çok erken yaşlarda evlenmemeleridir.”

Uğur Argın

“Eşimden asla gelirlerimi ve maddi durumumu gizlemedim. Eşim de benden gizlemedi. Benim bütün hesaplarımı eşim tutuyor. Şu ana kadar öyle bir şey olmadı ancak eşim benden para gizlerse normal karşılarım ama nedenini öğrenmeye çalışırım.”

Ümit Adalı

“Eşimden asla gelirimin ne olduğunu ve paramın ne kadar olduğunu gizlemedim. Evliliklerde para bir yere konur ve ihtiyaçlar karşılanır. Evliliklerde boşanmaların bir diğer nedeni de ayrı hayatlar yaşamaktan kaynaklıdır. Gidilecek her yere beraber gidilecek. Eşler arasında para hesabı sorulmamalı. Eşimle uzun yıllardır evliyim ve bunu ayrı hayat yaşamamaya borçluyuz. Evlenirken bazı konulardan vazgeçmemiz gerektiğini öğrenmeliyiz.”