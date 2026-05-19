Zanlı teminatla serbest bırakıldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde seyrederken trafik kurallarını ihlal eden, yasak olmasına rağmen U dönüşü yaparak, motosiklet sürücüsüne çarpan Sudanlı öğrenci H.M.H.A. (E-20) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikeyi atlattığı belirtilirken, zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi boyunca LC 833 plakalı salon aracı çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde güneydoğu istikametine doğru dikkatsizce kullanan zanlının, orta refüjde bulunan “U dönüşü yapılmaz” tabelasına rağmen trafik levha ve işaretlerine riayet etmediğini söyledi. Polis, zanlının dikkatsizce “U” dönüşü yapmaya çalıştığı sırada, gerisinden soldan ikinci şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Khalid Ali Shah yönetimindeki ZV 856 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını belirtti.

Polis, kaza sonucu yaralanan ZV 856 plakalı motosiklet sürücüsünün ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından sol köprücük ve uyluk kemiği kırığı ve akciğerde sönme teşhisiyle ortopedi servisinde müşahede altına alındığını kaydetti.

Polis, kaza sonucu araç sürücüsünün suçüstü hali gereği tutuklandığını; LC 833 plakalı araçta 60 bin TL, ZV 856 plakalı motosiklette ise 50 bin TL tahmini hasar meydana geldiğini belirtti. Polis, motosiklet sürücüsünün ortopedi servisinde tedavi altında olduğunu ve hayati tehlikeyi atlattığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 900 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.

