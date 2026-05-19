Avrupa hayali gerçekleşmedi

Aracın arka koltuğu ile bagajına sakladıkları L.T. (K-21), A.G.(K22), M.S.’yi (E-23) Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçiren KKTC vatandaşları Ö.C.D. (E-25) ile Ç.M.K.’nin (E-25) başı belaya girdi.

Yasa dışı bir şekilde güneye götürülen üç kişiden birinin turist, ikisinin öğrenci olduğu öğrenilirken, 5 zanlı dün “Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal, KKTC topraklarından izinsiz ayrılmak ve uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından tutuklanan mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Ö.C.D. ile Ç.M.K.’nin kullanımındaki araçta uyuşturucu bulunduğu da açıklandı.

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru mahkemede olayla ilgili detayları aktardı. Polis, 17 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.40 sıralarında Ö.C.D. ile Ç.M.K.’nin kullanımlarındaki araçla Metehan Sınır Kapısı’na gittiklerini söyledi.

Polis, Ö.C.D. ile Ç.M.K.’nin, L.T. ile A.G.’yi aracın arka koltuğunda gizlediklerini, M.S.’yi ise aracın bagaj kısmına sakladıklarını belirtti. Polis, zanlıların söz konusu kişilerin muhaceret işlemlerini yaptırmadan, askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC topraklarından çıkış yapmalarını sağladıklarını kaydetti.

Polis memuru; aracın Güney Kıbrıs’a geçiş yapmasının ardından bagaj kısmında gizlenen M.S.’nin araç içerisinde yer değiştirmeye çalıştığı sırada Rum polisi tarafından fark edildiğini söyledi. Zanlıların Rum polisi tarafından alıkonulduğunu ifade eden polis, daha sonra tüm KKTC makamlarına teslim edildiklerini belirtti.

Araçta uyuşturucu bulundu

Polis, zanlıların KKTC’ye geri gönderilmelerinin ardından tutuklandıklarını ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi.

Gönyeli Karakolu’na götürülen zanlılarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, Ö.C.D.’nin kullanımında bulunan VS 292 plakalı araçta detaylı arama yapıldığını ifade etti. Yapılan aramada aracın sol arka koltuğunun paspası altında şeffaf naylona sarılı halde yaklaşık 5 miligram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirten polis, söz konusu maddenin emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru; ele geçirilen uyuşturucu maddenin analiz için laboratuvara gönderileceğini, maddenin muhafazasında kullanılan naylon parçanın ise parmak izi incelemesine tabi tutulacağını ifade etti. Olayla ilgili alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirten polis, ayrıca incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydetti.

Polis, KKTC vatandaşı olmayan L.T., A.G. ve M.S.’nin ülkedeki muhaceret statülerinin araştırılacağını da belirterek, 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme; zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.