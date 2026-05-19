Harcamaya fırsat bulamadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Y.M. isimli zanlının, dün sabaha karşı saat 02.05’te bir restorana camı kırarak girdiği ve 4 cep telefonu ile 3 bin 900 TL nakit parayı çaldığı iddia edildi. Olaydan 5 saat sonra kaldırım üzerinde uyuduğu sırada tespit edilerek tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Özge Nalbant; zanlının İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir restorana camı kırarak girdiğini ve işletme içerisinden 4 adet cep telefonu ile 3 bin 900 TL parayı sirkat ettiğini söyledi. Polis, olayın ardından yapılan çalışmalar kapsamında zanlının yaklaşık 5 saat sonra, saat 07.00 sıralarında yine İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, olay yerine yakın bir noktada kaldırım üzerinde uyuduğu sırada tespit edilerek yakalandığını belirtti. Zanlının üzerinde yapılan aramada, çalındığı belirtilen cep telefonları ile nakit paranın bulunduğu ve emare olarak alındığı ifade edildi.

Polis memuru; olayla ilgili soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken hususlar bulunduğunu kaydederek, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme; zanlı Y.M.’nin soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.