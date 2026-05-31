4 tutuklu var

Çatalköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır paketler halinde çeşitli uyuşturucu maddeler, haplar ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Operasyonda yaşları 20 ile 28 arasında değişen 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, I.N. (E-20), R.B. (E-21), M.D. (E-28) ve I.G. (K-20) isimli şahısların tasarrufunda yapılan aramalarda çeşitli türde uyuşturucu maddeler tespit edildi.

Yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde yaklaşık 280 gram ağırlığında hintkeneviri (skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 30 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve MDMA türü uyuşturucu içerdiği düşünülen 123 adet hap ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 199 bin 595 TL, 200 euro, 120 sterlin ve 460 dolar nakit para da emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin laboratuvar incelemesine gönderileceği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.



Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026, 03:03