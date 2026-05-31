Bayram hücrede geçti

Lefkoşa’da devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından araçlarında yapılan aramada uyuşturucu bulunan S.H.Ş. (E-28) ve S.E. (E-28), dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, zanlılar hakkında 6 gün tutukluluk emri verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, 26 Mayıs 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından rutin kontrol gerçekleştirildiğini anlattı. Polis, devriye görevi yapan ekibin bölgede şüpheli hareketler sergileyen zanlıları durdurarak üzerlerinde arama yaptığını söyledi.

Yapılan aramada zanlıların tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini belirten polis, söz konusu maddenin emare olarak alındığını ve zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını ancak bayram tatili nedeniyle emarenin analize gönderilemediğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini analize gönderilecek emare olduğunu ifade eden polis, zanlıların uyuşturucu maddeyi nereden ve nasıl temin ettiğine yönelik araştırma yapacaklarını belirterek, 6 gün ek süre talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme talep edilen 6 günlük süreyi onayladı.

