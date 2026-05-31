Hayalleri yıkıldı

Ercan Havalimanı'nda başkası adına düzenlenen Romanya pasaportuyla ülkeden çıkış yapmaya çalışan Bangladeş uyruklu A.K. (E-29), tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, zanlının 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Ercan Havalimanı'nda tespit edildiğini anlattı. Polis, A.K.'nin tasarrufunda bulunan ve Ion Dinca adına düzenlenmiş Romanya pasaportunu kullanarak KKTC'den çıkış yapmak amacıyla görevli muhaceret memuruna ibraz ettiğini söyledi.

Polis memuru, "başkasının kimliğine bürünme" suçunu işleyen zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti. Soruşturma kapsamında zanlıdan gönüllü ifade temin edildiğini kaydeden polis, alınan ifadenin doğruluğunun araştırılacağını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının kullandığı Romanya pasaportunu ne şekilde ve kimden temin ettiğinin henüz belirlenemediğini, bu konuda araştırma yürütüleceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğuna ve araştırılması gereken hususlar bulunduğuna dikkat çekerek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

