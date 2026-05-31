Şimdi cezaevinde

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa'da eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla tutuklanan M.A.Ç. (E-25), soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme, zanlının yargılanıncaya kadar bir dizi teminat şartına bağlı olarak serbest bırakılmasına emir verdi. Teminat koşullarını yerine getiremeyen zanlı ise Merkezi Cezaevi'ne gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Şükrü Hafız, olayın 29 Mayıs tarihinde saat 04.30 sıralarında Gazimağusa'da, Kalliland Bölgesi'nde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının eski sevgilisi olan müştekinin evine barışma amacıyla gittiğini ve taraflar arasında konuşma gerçekleştiğini anlattı.

Polis memuru Hafız, konuşma sırasında kıskançlık nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi üzerine zanlının müştekiye fiziksel şiddet uyguladığını belirtti. Polis, zanlının önce müştekinin boğazını sıktığını ve yüzüne tokat vurduğunu, ardından genç kadını başka bir odaya götürdüğünü ifade etti.

Polis, zanlının diğer odada da müştekinin boğazından iterek yere düşmesine neden olduğunu ve burada da yüzüne tokat vurduğunu mahkemeye aktardı. Olayın ardından konu hakkında polise şikâyette bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığını belirten polis, gerekli tahkikatın yapıldığını söyledi.

Zanlının suçlamaları kabul etmediğini kaydeden polis memuru Hafız, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanarak serbest bırakılmasında sakınca bulunmadığını ifade etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi. Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı bir kefilin 200 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

Belirlenen teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı, mahkeme emri doğrultusunda tutuklu olarak Merkezi Cezaevi'ne gönderildi.

