Pamir geçit vermedi

Ercan Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan N.E. (E-41) tutuklanarak mahkemeye.

Narkotik Dedektör Köpeği Pamir'in tepki vermesi üzerine tutuklanan zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğu belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, N.E.'nin 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.30 sıralarında Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yaptığı esnada kontrole tabi tutulduğunu anlattı.Polis memuru, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir'in zanlıya tepki vermesi üzerine görevli polis ekibinin harekete geçtiğini belirtti. Bunun üzerine zanlının üzerinde ve beraberindeki eşyalarında arama yapıldığını kaydeden polis, tasarrufunda yaklaşık 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak zapt edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve meseleyle ilgili gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, ele geçirilen maddenin türünün ve miktarının kesin olarak tespit edilebilmesi için Devlet Kimya Laboratuvarı'na gönderilerek analize gönderileceğini aktardı.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu kaydeden polis, alınması gereken ifadeler, yapılacak araştırmalar ve beklenen analiz sonuçları bulunduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

