Ekipler boş durmadı

Esentepe-Antifonidis Kilisesi mevkii ile Bostancı-Taşpınar, Mehmetçik, Gönyeli ve Geçitkale-Mallıdağ bölgelerinde yangın çıktı. Farklı saatlerde meydana gelen yangınlara itfaiye, Orman Dairesi ve belediye ekipleri müdahale etti. Bazı yangınların elektrik trafosu kıvılcımı, bazıların ise henüz tespit edilemeyen nedenlerle başladığı bildirildi. Gün boyunca etkili olan yangınlarda tarım arazileri, maki alanlar, çöplük bölgeler ve bazı araç-gereçler zarar gördü.

Çam ağaçları yandı

Esentepe bölgesinde dün saat 16.00 sıralarında arazi yangını çıktı. Esentepe-Antifonidis Kilisesi mevkiinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle başlayan yangında, yaklaşık bir dönümlük alandaki maki bitki örtüsü ile 2 çam ağacı zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Dairesi ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bostancı-Taşpınar yolunun ağıllar mevkiinde sabah saatlerinde elektrik trafosundan çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yaklaşık iki dönümlük arazide biçilmemiş arpa ekinlerinin küle döndüğü bildirildi. Mehmetçik’te belediyeye ait çöplük alanda çıkan yangında ise önceden yakılıp üzeri toprakla örtülen atıkların rüzgârın etkisiyle yeniden alevlendiği, üç dönümlük alanda kuru ot, çöp ve eski lastiklerin yandığı kaydedildi.

Eşyalar zarar gördü

Gönyeli’de boş bir evin garajında çıkan yangında muhtelif eşyaların zarar gördüğü, Geçitkale-Mallıdağ arasında ise traktöre bağlı balya yapma makinesinin aşırı ısınan rulmanlar nedeniyle tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

