5 gün daha tutuklu

Suna ERDEN

Mali Polis tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 5 gün ek tutukluluk emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Duruşmada zanlının bir kişiden daha 100 bin Euro rüşvet istediği iddia edildi. Zanlı aleyhine suç gelirini aklama suçlaması da getirildiği, banka hesaplarının incelendiği açıklandı.

Mali Şube’de görevli Müfettiş Muavini Ertem Hoca, zanlının “suç gelirini aklama, irtikap, rüşvet alma, rüşvet teklif etme, rüşvet talep etme, görevi kötüye kullanma, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu ve kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarından tutuklandığını anımsattı.

Hoca, soruşturmanın, 4 şahsın zanlının rüşvet aldığına ve talep ettiğine dair ifade vermesiyle başlatıldığını belirtti.

Hoca, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının 2022 ile 2024 yılları arasında Lefkoşa’da devlet dairelerinde yapılacak olan çeşitli işlemlerin hızlandırılması veya sonuçlandırılması için bazı şahıslardan para aldığı yönünde ciddi bilgiler edindiklerini söyledi.

Polis, bu kapsamda zanlının farklı tarihlerde toplam 220 bin Euro ile 35 bin Sterlin rüşvet aldığına dair bulgular bulunduğunu kaydetti.

Müfettiş Muavini Hoca, zanlının yine aynı dönemde bir devlet arazisinin kiralanmasına onay verilmesi amacıyla görevli bir memura 200 bin Sterlin rüşvet teklif ettiğini belirtti.

Polis, ayrıca zanlının, devlet dairesinde yürütülecek bir işlem için 200 bin Sterlin rüşvet talebinde bulunduğunun da tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıdan toplam üç adet gönüllü ifade alındığını, üçüncü ifadenin itiraf içerikli olduğunu, diğer iki ifadenin ise olgulara ilişkin ayrıntılar içerdiğini açıkladı. Hoca, zanlının ikametgahında yapılan aramada 9 mm çapında şarjör ve 50 adet 9 mm canlı merminin bulunduğunu ve emare olarak alındığını ifade etti.

Toplam 26 ifade alındı

Polis, 3 Aralık’ta tutuklanan zanlının 4 Aralık’ta mahkemeye çıkarılarak, bir gün süre alındığını, bu süre içerisinde 9 kişinin sorgulandığını, 6 ifade temin edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının 5 Aralık’ta yeniden mahkemeye çıkarıldığını, 7 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ise ses ve görüntü kaydı ile cep telefonunun Data İnceleme Şubesine gönderildiğini kaydetti. Polis, yine 7 günde 30’dan fazla kişinin sorgulandığını ve 15 ifade alındığını kaydetti.

Polis, son alınan ifadelerden birinin zanlının devlet kurumunda yapılacak bir işlem için bir şahıstan 100 bin Euro rüşvet istemesine dair olduğunu açıkladı. Polis, zanlının emare alınan cep telefonunun incelendiğini, yapılan araştırma sonucu telefonun 2025 yılı Kasım ayında aldığını, bu nedenle eski telefonunun arandığını açıkladı. Polis, zanlının 12 Aralık’ta üçüncü kez mahkemeye çıkarılarak, 5 gün daha ek süre alındığını, bu süre içerisinde ise 10’dan fazla kişinin sorgulandığını ve 5 ifade alındığını kaydetti. Polis, 5 günde suç gelirinin aklanması suçlaması kapsamında zanlının banka hesaplarının incelemeye alındığını, bir bilgisayar ile bir adet USB tespit edilerek, emare alındığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, emare alınan ses ve görüntü kayıtlarının incelemeye gönderildiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, 5 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.