Öfke dorukta

Abdullah SUİÇMEZ

İskele bölgesinde bir çiftlikte tespit edilen şap hastalığı kuzeyden güneye geçişleri tetiklerken, KKTC Veteriner Dairesi ve Sanayi Odası’ndan uyarı geldi. İlk vakanın 13 Aralık’ta bildirilmesinin ardından önlemler alındı ancak son derece bulaşıcı olan hastalıkla ilgili mücadelenin uzun süreceği belirtildi. Ülkede Acil Eylem Planı devreye sokulurken, Veteriner Dairesi, şap hastalığının çift tırnaklı hayvanlarda görülen, son derece bulaşıcı ve ekonomik kayıplara yol açabilen bir hastalık olduğunu belirtti. Daire, üreticilerin hayvanlarında şap belirtileri gözlemlemeleri durumunda gecikmeden bildiride bulunmalarını istedi.

Tüm tedbirlere titizlikle uyulmalı

Daire, hastalığın yayılımını önlemek ve hayvancılık sektörünü korumak için alınan tüm tedbirlere titizlikle uyulmasının kamu ve hayvan sağlığı açısından zorunlu olduğunu vurguladı. Daire, şap hastalığının belirtilerinin ağız, dil, burun ve tırnak aralarında sıvı dolu kabarcıklar, topallık, iştahsızlık ve aşırı salya akıntısı olduğunu bildirdi.

Tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar aşılanmalı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası da, tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılanması gerektiğini belirterek, alınan tedbirlerin sonuç alınana kadar sürdürülmesi çağrısında bulundu. Ayrıca çiğ süt ve işlenmemiş süt ürünlerinden kaçınılması, etlerin uygun sıcaklıkta pişirilmesi önerildi.

Geçiş süresi 2 saati buldu

Bu arada şap hastalığı, et fiyatlarının daha ucuz olduğu güneydeki kasaplara ilginin daha da artmasına yol açtı. Metehan Sınır Kapısı’ndan dün güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısında patlama yaşanırken, uzun araç kuyrukları sürücülerin tepkisine yol açtı. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, bekleme süresinin 2 saati bulduğunu belirterek, iki toplum liderlerinin bu duruma müdahale etmesini ve yeni kapıların açılmasını istedi. Vatandaşlar, güneyde etin yanı süre birçok ürünün daha ucuz olduğunu, yeni yılın yaklaşmasıyla alışverişe gidenlerin sayısının arttığını belirtti.

Ne dediler…?

Didem Celebci

“Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte herkes güneye gidiyor. Et, yiyecek ve kıyafetler ucuz olduğu için alışverişi Rum tarafında yapıyoruz. Aslında kuzey ucuz olsa Rum tarafına geçiş yapmayız.”

Mustafa Ceren

“Herkes kapıda perişan oluyor. Bir kilometrelik Metehan Sınır Kapısı’nı 2 saatte geçemedik. Umarım en kısa sürede bu sorun çözülür.”

Aysin Yetişmiş

“Rum tarafına havaalanına müşteri götürüyorum. Bir buçuk saattir hala kapıya ulaşamadım. Üç yolcum var havaalanına yetiştirmeye çalışıyorum. Yılbaşı üzeri yol çalışması yapılmaması lazımdır.”

Hanife Babagil

“Saat 14.00’te oğlumun okulu vardır. Görme engelliler okuluna gider. Yoksa bu eziyeti çekmek için bu kuyruğa girmezdim. Saat 14.00’deki okul için saat 11.30’da yola çıktık hala Metehan’da bekliyoruz.”

Savaş Ceyda

“Uzun süredir Metehan’da sıra bekliyoruz. İş icabı ufak bir parça almak için güneye geçiyoruz.”

Mustafa Kemal

“Metehan’da araçlı geçişlerin bu kadar yavaş ilerlemesinin nedeni Rum tarafıdır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşlarının kuzeye geçip para harcamasını istemiyor. Benzin, sigara ve alkol kuzeyde ucuzdur.”

Dijen Dinçer

“İnşallah Metehan’daki bu sorunu çözerler. Güneyde yoğurt, süt, et ve sebze ucuzdur. Kuzey daha pahalıdır.”

Celal Yeşilada

“Rum tarafı kuzeyden daha ucuzdur. Örneğin; diş macunu, et, peynir, her şey ucuzdur. Hem de ürünler kalitelidir.”

Özkan Teksu

“ Bu kadar insan neden güneye gidiyor. Çünkü orası daha ucuz ve ürün çeşitliliği daha fazladır.”

Özlem Çağaloğlu

“Güneye seyrüsefer çıkarmak için gidiyoruz. Bir buçuk saattir yollardayız. Lefkoşa’da en az 2 kapı daha açılmalıdır.”

Kerem Toros

“Bekleme sorununun çözümü için Metehan’da şerit sayısı artırılmalı ve yeni kapı açılmalıdır. Havaalanına kızımı yetiştirmeye çalışıyorum. Havaalanına gidip gelmek yarım günümüze mal oluyor.”

Ural Ülken

Güneye hem alışverişe hem de gezmeye gidiyoruz. Güneyde birçok ürün ve eşya daha ucuz. Restoranda yemek dahi daha ucuz. Bu nedenle güneye gidiyoruz ama kapıda uzun süre beklemek zorunda kalıyoruz.

Can Taşel

“Bir saate yakındır yoldayız. Metehan’a ulaşamadık. Ek sınır kapısı açılırsa Metehan’da bu kadar beklemeyiz. Rum tarafına alışverişe gidiyoruz. Et ürünleri ve market ürünleri daha ucuzdur. Giyimde de indirimler var. Daha çok çeşit bulabiliyoruz.”

Kazım Zayimoğlu

“Rum tarafı çok ucuzdur. İndirim var, ürün çeşidi var. Her keseye uygun fiyat var. Onun için herkes güneye gidiyor.

Bener Orhan

“Saatlerdir Metehan’da bekliyoruz. Bu kafayla ne onlarda ne bizde çözüm olmaz. Bizim Cumhurbaşkanı da çözemez çünkü bu işler tek taraflı değildir.”

İsmet Yayar

“Hafta içi Çarşamba olmasına rağmen bu yoğunluğu yaşıyoruz. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte herkes alışveriş için güneye gidiyor.”