Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen “Anka Operasyonu” kapsamında 2 kilo hintkeneviriyle yakalanan Yunanistan vatandaşı 22 yaşındaki I.N. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının 2025 yılı Ekim ayından yakalandığı 5 Aralık tarihine kadar 6 ayrı seferde ülkeye 8 kilo hintkeneviri ithal ettiği belirtildi.

Zanlının Güney Kıbrıs’tan getirdiği uyuşturucuları Lefkoşa’da belirli konumlara bıraktığı açıklandı.

Polis, operasyonun 5 Aralık 2025 tarihinde saat 20.35 sıralarında Kermiya bölgesindeki Doğa Sokak üzerinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Polis, Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının aracının takibe alındığını, Doğa Sokak’ta bir konuma poşet içerisinde 2 kilo uyuşturucu bırakırken suçüstü yakalandığını açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının gönüllü ifadesinde Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu ithal ettiğini, Lefkoşa’da belli konumlara bıraktığını ve getirdiği her sefer için 300 Euro para aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının cep telefonunda yapılan ilk incelemede uyuşturucu maddeleri bıraktığı konumlarla ilgili kanıtlar bulduklarını söyledi. Polis, bırakılan uyuşturucu maddeleri kimlerin aldığına dair tespit için kamera görüntülerinin inceleneceğini kaydetti. Polis, zanlının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında toplam 8 kilo uyuşturucuyu güneyden kuzeye ithal edip, Lefkoşa’da konumlara bıraktığının belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, Yunanistan vatandaşı olduğunu, güneyde yaşadığını ve ülkeye turist olarak giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

