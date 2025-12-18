Tümü mahkemelik 

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da komşular arasında çıkan kavga mahkemeye taşındı. M.D. ve V.D. kardeşler ile komşuları O.K. arasında başlayan tartışmanın büyüyerek yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüş-tüğü, tarafların sopa ve taşlarla birbirlerinin araçlarına da zarar verdiği bildirildi. Olayla ilgili üç zanlı teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ekrem Yılmaz, saat 13.45 sıralarında M.D. ile V.D.’nin bir taraf, O.K.’nin ise diğer taraf olmak üzere aralarında çıkan tartışma sonucu elleri ve ayaklarıyla birbirlerine vurarak kavga ettiklerini söyledi. Yılmaz, O.K.’nin sopa ile V.D.’ye ait aracın ön camını kırdığını, V.D.’nin ise taş ile O.K.’ye ait aracın camını kırdığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, mahkemeden uygun teminat talebinde bulundu. Mahkeme, zanlıların 45’er bin TL nakdi kefalet yatırmaları ve birer kefilin 500’er bin TL’lik şah-si kefalet senedi imzalaması şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmalarına emir verdi.