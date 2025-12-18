Bütçemiz yetmiyor

Ömer KADİROĞLU

Girne Çarşamba Pazarı’nda domates, patates ve soğan 50 liradan satılırken, karnabahar 40, portakal 35, yerli muz 75, salatalık 80 ve kabak 60 liradan tezgâhlarda yer aldı. Elma ve armut 100-150 lira, üzüm 150 lira, kara üzüm 140 lira, kivi ve bezelye 200 lira, mantar 200 lira, kestane ise 400 liradan satıldı.

Vatandaşlar, fiyatların geçen haftaya göre daha düşük olduğunu ancak genel olarak pazarda pahalılığın hâkim olduğunu söyledi.

Vatandaşlar, eskiden çantalar dolusu yapılan alışverişlerin yerini, bugün adetle yapılan alımlara bıraktığını ifade etti. Vatandaşlar, meyve ve sebze fiyatlarının düşmesini ve alım gücünün artırılmasını talep etti.

Ne dediler..?

Hıdır Kurnaz

“Soğan bu zamanda 25-30 lira arasında tezgahlarda olması gerekirken 50-60 liradan satılıyor. İthale izin verilirse ve Türkiye’den ucuza meyve sebze getirilince buradaki fiyatlar da düşecek. Asgari ücret artıyor ancak fiyatlar yükseliyor o nedenle de bir anlamı olmuyor.”

Mehmet Baki Koca

“Pazar yerinde genellikle meyve fiyatları çok yüksektir. Eskiden çantalar doldururken şimdi taneyle ürün alıyoruz. Piyasayla ilgili beklentimiz ucuzlamasıdır.”

Gürhan Başkaya

“Fiyatlar market fiyatlarına göre bu hafta biraz daha ucuz. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün 150 lira ile biber, 200-250 lira ile mantardır.”

Mehmet Ali Tahtkuran

“Eskiden pazara insanlar geldiğinde çantalar doldurur giderdi şimdilerde bakıyorum poşetlerde adetle ürünler vardır.”

Emine Yüksek

“Pazar yerine geldiğimiz zaman önce gezip fiyatlara bakıyoruz sonra da alışverişimizi uygun olan tezgahlardan yapıyoruz. Eskiden çantalar dolarken bugün gönlümüzün geçeceği kadar canımızın çektiğini taneyle de olsa alıyoruz.”

Birgül Turan

“Fiyatlar bu hafta biraz daha iyi görünüyor. Eskiden alışverişlerde çantalarımız, dolaplarımız dolardı şimdi azar azar alıyoruz.”

Cevahir Ulunay

“Pazar yerine her hafta gelmiyorum çünkü market fiyatlarından pek bir farkı kalmamıştır. Ayrıca yerli ürün almak istediğim için geliyorum ancak ithal ürün çok fazladır. Eskiden buralardan çantalar dolusu alışveriş yaparken şimdilerde canımızın çektiğini az da olsa alıyoruz.”

Zeliha Kahramanol

“Fiyatlar biraz yüksek ancak mecbur almak zorundayız. Çocuklar da var o nedenle onların canının çektiğini almak istiyoruz. Beklentimiz fiyatların ucuzlamasıdır. Böyle bir 10-20 lira ucuzlasa rahatlarız.”

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Bezelye: 200 TL

Kivi: 200 TL

Taze Bakla: 100 TL

Üzüm: 150 TL

Elma: 100 TL

Siyah Zeytin: 180 TL

Yeşil Zeytin: 17 TL

Taze Fasulye: 100 TL

Cennet Hurması: 150 TL

Yerli Cennet Hurması: 180 TL

Armut 150 TL

Domates: 50 TL

Patates: 50 TL

Soğan: 50 TL

Karnabahar: 40 TL

Kabak: 60 TL

Brokoli: 70 TL

Havuç: 50 TL

Nar: 100 TL

Salatalık: 80 TL

Mandalina: 50 TL

Kapya Biber: 90 TL

Dolmalık Biber: 50 TL

Taze Soğan: 25 TL