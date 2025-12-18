İhraç edilecek

KKTC’de izinsiz ikamet ettiği gerekçesiyle tutuklanan Nijeryalı C.N. mahkemeye çıkarıldı. Zanlının 2020’den beri ülkede kaçak yaşam sürdüğü açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 16 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefko-şa'da Girne Caddesi üzerinde yapılan muhaceret kontrolü esnasında tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2020 tarihinden itibaren bin 824 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Zanlının ihraç edilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını kaydeden polis, işlemlerin henüz tamamlan-dığını ifade etti. Polis, zanlının KKTC'de bulunma amacının da araştırılması gerektiğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.