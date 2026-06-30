6 ayda 335 kişi

Güney Kıbrıs'ta bu yılın ilk yarısında uyuşturucu suçlarından tutuklanan 569 kişiden 335'ini Kıbrıslı Rumlar, 234'ünü ise yabancılar oluşturdu. Rum polisinin açıkladığı veriler, uyuşturucu suçlarına karışan Kıbrıslı Rumların sayısının yabancılardan fazla olduğunu ortaya koydu. Güney Kıbrıs'ta uyuşturucu suçlarına ilişkin tutuklamaların her yıl binleri aştığı, bu suçlara karışan Kıbrıslı Rumların sayısının yabancılardan fazla olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Polis Teşkilatı'nın verilerine dayanarak hazırladığı haberinde, Uyuşturucuyla Mücadele Birimi Direktörü Hristos Andreu'nun açıklamalarına yer verdi. Andreu, 2025 yılında bin 144 uyuşturucu davası açıldığını ve bu kapsamda bin 183 kişinin tutuklandığını söyledi. Tutuklananların 672'sinin Kıbrıslı Rum, 511'inin ise yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Haberde, 2024 yılında ise bin 75 uyuşturucu davası kapsamında bin 147 kişinin tutuklandığı, bunların 684'ünün Kıbrıslı Rum, 463'ünün ise yabancı olduğu kaydedildi.

2025'in ilk yarısında 562 uyuşturucu davasında 565 kişinin tutuklandığı, bunlardan 345'inin Kıbrıslı Rum, 219'unun ise yabancı olduğu ifade edildi.

22 Haziran'a kadar olan dönemi kapsayan 2026'nın ilk yarısında ise 539 uyuşturucu davasında 569 kişinin tutuklandığı, bunların 335'inin Kıbrıslı Rum, 234'ünün yabancı olduğu aktarıldı.