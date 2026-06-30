Cezaevine gönderildi

Lefkoşa'da farklı tarihlerde bir adet elektrikli scooter ve 5 bisiklet çaldığı gerekçesiyle tutuklanan M.A.(E-22) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda tespit edilerek yakalanan zanlının kaldığı evde yapılan aramada 5 bisiklet bulunurken, elektrikli scooterun da bir apartmanın bodrum katında bulunarak emare alındığını açıkladı. Zanlı cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlının 7 Mart 2026 tarihinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde R.U.’ya ait kilitsiz halde bulunan yeşil renk dağ bisikletini çaldığını söyledi. Polis, zanlının 8-19 Mart tarihleri arasında Ali Rıza Caddesi’ndeki bir apartman önünden A.B.’ye ait Trek marka yetişkin bisikletini, Macro Market otoparkının kuzey kısmında kilitsiz halde bırakılan T.M.’ye ait Oceg marka dağ bisikletini çaldığını belirtti. Polis ayrıca, zanlının 19 Mart tarihinde Rauf Raif Denktaş Sokak üzerindeki bir apartmanın girişinden S.F.’ye ait Xvert-Corratec marka bisikleti çaldığını kaydetti.

Bodrum katına sakladı

Polis, zanlının son olarak 22 Haziran tarihinde Mehmet Akif Caddesi’ndeki bir apartmanın girişinde park halinde bulunan P.A.’ya ait siyah renk Xiaomi 4 Lite 2. nesil elektrikli scooterı çaldığını açıkladı. Yürütülen soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde bisikletler ile elektrikli scooterın zanlı tarafından çalındığının tespit edildiğini ifade eden polis, M.A.’nın 25 Haziran tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının kaldığı adreste yapılan aramada 5 bisikletin emare olarak alındığını, çalınan elektrikli scooterın ise Dede İsmail Sokak üzerindeki isimsiz bir apartmanın bodrum katında bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını; soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

