Kuryeye 9  patrona 14 yıl

Suna ERDEN

Ercan Havalimanı'nda 28 Nisan 2024’te düzenlenen x-ray operasyonunda valiz içerisinde 12 kilo 278 gram hintkeneviri türü uyuşturucuyla yakalanan Muhad Baalwan ile organizasyonu yaptığı tespit edilen Zakarıya Behtahr hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi; 5 bin Euro karşılığında Taylan’dan KKTC’ye uyuşturucuyu taşıyan Muhad Baalwan'ı 9 yıl, tüm organizasyonu yapan Zakarıya Behtahr'ı ise 14 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Mahkeme, 12 kilo 278 gram uyuşturucunun birçok kişiyi zehirleyebilecek miktarda olmasını sanıklar aleyhine önemli bir ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar, heyet tarafından oy birliğiyle verildi.

Kararı okuyan Yargıç, sanıkların “uyuşturucu madde alma, ithal ve tasarruf” suçlarından yargılandığını belirterek, dava kapsamında değerlendirilen tüm olgular ile sanıkların suçtaki rollerini ayrıntılı şekilde incelediklerini ifade etti.

Yargıç, Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen X-ray Operasyonu kapsamında ele geçirilen 12 kilo 278 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle ilgili olarak Muhad Baalwan'ın taşıyıcı konumunda olduğunu, Zakarıya Behtahr'ın ise uyuşturucunun ülkeye getirilmesini organize eden kişi olduğuna kanaat getirdiklerini açıkladı.

Miktar çok yüksek

Ağır ceza yargıcı, Muhad Baalwan'ın yargılama sürecinde suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı sağlamasının lehine değerlendirildiğini belirtirken, sanıkların işlediği suçların niteliği gereği hapis cezası dışında bir yaptırım uygulanmasının mümkün olmadığını vurguladı. Yargıç cezanın belirlenmesi aşamasında işlenen suçun vahameti, ele geçirilen uyuşturucu maddenin miktarının çok yüksek olması, sanıkların suçtaki rolleri, kişisel durumları ile ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm unsurların birlikte değerlendirildiğini söyledi. Uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi endişe yaratan, özellikle gençlerin sağlığını ve geleceğini olumsuz etkileyen suçlar olduğuna dikkat çeken yargıç, bu tür suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesinin kamu yararı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Birçok kişiyi zehirleyecekti

Yargıç, ele geçirilen 12 kilo 278 gram uyuşturucunun birçok kişiyi zehirleyebilecek miktarda olmasını sanıklar aleyhine önemli bir ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini söyledi. Yargıç, uyuşturucunun hintkeneviri olması ve diğer bazı uyuşturucu türlerine göre daha hafif nitelikte kabul edilmesini ise sanıklar lehine hafifletici unsur olarak dikkate aldıklarını kaydetti.

Tüm olguları değerlendiren Yargıç sanık Muhad Baalwan’ı 9 yıl, Zakariya Behtahr’ı ise 14 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.



