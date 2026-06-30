İki sürücü yaralandı

Hassan RAJWA

Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında paket servis motosikleti ile salon çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu araç takla atarak tavanı üzerinde durdu, motosiklet savruldu. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan iki sürücü hastanede tedavi altına alındı

Edinilen bilgilere göre, GU 88 plakalı araç sanayi bölgesinde seyir halindeyken, VV 121 plakalı paket servis motosikletiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, araç kontrolden çıkarak takla attı ve tavanı üzerinde durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı sürücüler, ambulanslarla Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Polisin kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattığı bildirildi.