Metehan’da tutuklandı

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy'de faaliyet gösteren bir süpermarketten yaklaşık 5 bin 800 TL değerinde kozmetik ürünleri ve kot pantolon çaldığı iddia edilen Kıbrıslı Rum R.T. (K-30), olaydan yaklaşık 7 ay sonra KKTC'ye giriş yaptığı sırada tutuklandı. Zanlı dün hırsızlık suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Turist statüsünde ülkede bulunduğu belirtilen zanlı hakkında soruşturmanın tamamlandığı belirtilirken, mahkeme zanlının 7 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlının 30 Kasım 2025 tarihinde saat 11.00 sıralarında Minareliköy'de faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak girdiğini söyledi. Polis, zanlının marketin kozmetik bölümünde satışa sunulan toplam değeri 5 bin 767,94 TL olan deodorant, aloe vera suyu, ısı bandı, dolgunlaştırıcı krem, güneş kremi ile kot pantolonu ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığını ifade etti.

Polis, olayın 5 Aralık 2025 tarihinde market yetkilileri tarafından bildirildiğini belirterek, aynı gün iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini söyledi. Yapılan incelemede hırsızlığı gerçekleştiren kişinin MYP 823 plakalı araca binerek bölgeden ayrıldığının tespit edildiğini kaydeden polis, araç ve zanlıyla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda R.T.'nin aranan şahıs ilan edildiğini anlattı.

Polis, zanlının 28 Haziran 2026 tarihinde Metehan Kara Geçiş Kapısı'ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten polis; KKTC'de turist statüsünde bulunduğunu ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının 7 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.