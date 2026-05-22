700 milyon Euro’luk dev proje

Ankara ziyaretinin ardından ülkeye dönen Başbakan Ünal Üstel, Diyalog Medya’ya yaptığı açıklamada doğal gaz projesine ilişkin detayları açıkladı. Gazın Anamur-Taşucu üzerinden Girne’ye ulaşacağını ve bunun 97 kilometrelik bir hat olacağını belirten Üstel, projenin 2 yıldan daha kısa bir süre içinde tamamlanabileceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın Haziran ayında adaya gelerek ilgili protokolün imzalanacağını ifade eden Üstel “Protokolün imzalanmasının ardından 700 milyon Euro’ya mal olması beklenen projenin uygulamasına geçilecek” dedi.

Elektrik kablo projesi engellendi

Başbakan Üstel, tv2020’de Gündem Özel Programının canlı yayınına telefon bağlantısıyla katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Üstel, Türkiye ile daha önce elektrik iletimine yönelik kablo projesi için protokol imzalandığını hatırlatarak, fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ancak projenin başlamasının bazı uluslararası süreçler nedeniyle geciktiğini belirtti. Avrupa Birliği ile enterkonnekte sistem bağlantısı kapsamında bazı onay süreçlerinin beklendiğini ifade eden Üstel, bu sürecin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından da engellendiğini açıkladı.

Elektrik kablo projesinde yaşanan gecikmeler nedeniyle alternatif enerji projelerine yöneldiklerini söyleyen Üstel, doğal gaz projesinin bu kapsamda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Boru hattının çift hatlı olarak planlandığını belirten Üstel, projenin Türkiye’nin kontrol ve inisiyatifiyle yürütüleceğini ifade etti.

Stratejik bir rol taşıyor

Üstel, enerji santrallerinin doğal gaza entegre edileceğini ve özellikle Teknecik Elektrik Santrali'nin çevreye daha duyarlı bir yapıya dönüştürüleceğini söyledi. Doğal gazın ilk etapta enerji üretiminde kullanılacağını kaydeden Üstel, ardından oteller ve daha sonra hanelere ulaştırılmasının planlandığını ifade etti. Üstel ayrıca, doğal gaz hattının yalnızca KKTC için değil, bölgesel enerji geçişi açısından da stratejik bir rol taşıdığını, ilerleyen süreçte Avrupa'ya enerji aktarımı için de kullanılabileceğini dile getirdi.

Maaşlardan kesinti meselesi

“Ne söz verdiysem yerine getirdim” diyen Üstel, vekil maaşlarından yüzde 10 kesinti yapılması teklifinin arkasında olduğunu söyledi. Üstel, yasanın hazırlandığını ifade ederek, Meclis’te imzaya açılacağını açıkladı. Üstel, siyasi atamalar, müsteşar, müdürlerden de yüzde 5 kesilecek. Kesilecek para ayrı bir kalemde toplanacak. Bu paralar asgari ücret altında ücret alanlara, engellilere ve sosyal yardım alanlara aktarılacak” dedi.

Seçim 2027 Ocak’ta

Seçim takvimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Üstel, hükümetin birçok projeyi hayata geçirmeye devam ettiğini belirterek seçim tarihine ilişkin netlik olduğunu söyledi ve Ocak 2027’yi işaret etti. Üstel, bu döneme kadar enerji, ekonomi ve sosyal politikalar alanında planlanan projelerin tamamlanmasına odaklanacaklarını ifade etti.