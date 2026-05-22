Sonrasında deport

Suna ERDEN

Ercan Havalimanı’nda muhaceret memuruna sahte ön izin belgesi ibraz eden Pakistanlı Muhammed Umair, Salman Khan, Entesham Ahmad, Usama Usama ve Muhammad Zeeshan hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “sahte resmi evrakı tedavüle sürme” suçundan yargılanan sanıklar birer yıl hapislik cezasına çarptırıldı.

Kararı okuyan yargıç, sanıkların kendi gönüllü ifadeleri ile mahkemeye sunulan olgu ve emareler doğrultusunda suçlu bulunduklarını açıkladı.

Yargıç; sanıkların mahkûm edildiği “sahte resmi evrakı tedavüle sürme” suçunun 11 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi suçlar arasında bulunduğunu belirtti. Bu tür suçların son dönemde yaygınlaştığına dikkat çeken yargıç, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezaların kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Olayın detaylarına değinen yargıç, sanıkların başka bir kişi tarafından hazırlanıp kendilerine WhatsApp üzerinden gönderilen, Çalışma Bakanlığı’na ait sahte ön izin belgelerini Ercan Havalimanı’nda görevli muhaceret memuruna ibraz ederek tedavüle sürdüklerini söyledi.

Yargıç; işlenen suçun yalnızca bireysel değil, aynı zamanda devlet otoritesine karşı işlenen ve kamu düzenini bozabilecek nitelikte bir suç olduğuna işaret etti ve halkı huzursuz eden bu tür suçların ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirildiğini belirtti.

Öte yandan yargıç; sanıkların yaşlarının genç olmasını, sabıkalarının bulunmamasını ve ülkelerindeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle daha iyi yaşam koşulları arayışıyla ülkeye gelmelerini lehlerine değerlendirdiklerini ifade ederek, beş sanığın da birer yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiklerini açıkladı.