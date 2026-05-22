Çok pişman oldu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir elektronik eşya satış mağazasından 2 bin dolar parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan S.A. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Satış sorumlusu olan zanlının çalışma izninin iptal edildiği belirtilirken, hakkında tutuklu yargı karar verildi. Mahkemede söz hakkı verilen zanlı ise çok üzgün ve çok pişman olduğunu söyledi.

Mahkemede olguları aktaran polis, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan elektronik eşya mağazasında satış personeli olarak görev yapan zanlının 8 Mayıs 2026 tarihinde bir müşteriden makbuz karşılığında teslim aldığı 2 bin Amerikan Doları’nı şirket hesaplarına teslim etmeyip kendi tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.

Polis memuru; şikayetin 12 Mayıs’ta yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde 5 ifade aldıklarını kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının işten çıkarıldığını ve çalışma izninin iptal edildiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026, 09:39