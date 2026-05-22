İzin süreci beklenmedi

Suna ERDEN

Ercan Havalimanı’nda ele geçirilen 4 adet embriyoyla ilgili tüp bebek merkezi sorumlusu F.Y.G. ile müdür N.B.T. de tutuklandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada kurye Y.M.G.’ye embriyoları götürmesi için F.Y.G.’nin talimat verdiği açıklandı. N.B.T.’nin izin verdiği belirtildi.

Bu arada Sağlık Bakanlığı, Ercan Havalimanı’nda tespit edilen embriyoların, onaylanma süreci tamamlanmadan ilgili firma tarafından yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığını belirtti.

Mahkemede detaylar aktarıldı

Mahkemede detayları aktaran polis, zanlının 19 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda “Kale 8” olarak bilinen kontrol noktasında denetime tabi tutulduğunu söyledi. Polis, yapılan kontrolde zanlının tasarrufunda “Life Parcel” ibareli ve referans numaralı özel bir embriyo taşıma tankı bulunduğunu belirtti.

Polis memuru; söz konusu tank içerisinde 4 ayrı tüpte toplam 4 embriyo bulunduğunu ve zanlının bunları yetkili makamdan gerekli izinleri almadan KKTC dışına çıkarmaya çalıştığının tespit edildiğini kaydetti. Bunun üzerine zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade eden polis, embriyoların emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Yürütülen ilk soruşturmada embriyoların Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir tüp bebek merkezinden temin edildiğinin belirlendiğini aktaran polis, yapılan ileri araştırmada embriyoların KKTC dışına çıkarılabilmesi için yetkili makamlardan alınmış herhangi bir resmi izin bulunmadığının, sadece başvuru yapıldığının ortaya çıktığını açıkladı.

Polis, Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan soruşturmada bir başvuru yapıldığını ancak henüz onay verilmediğini öğrendiklerini kaydetti. Polis, yapılan soruşturmada F.Y.G.’nin talimat, N.B.T.’nin izin verdiğini tespit ettiklerini ve zanlıların 20 Mayıs’ta tutuklandıklarını söyledi. Polis, temin edilmesi gereken ifadeler ve kamera görüntüleri mevcut olup, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların bir süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Bakanlık açıklama yaptı

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, “dört embriyo ile Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkmak isteyen bir kişinin tespit edilerek tutuklanmasına ilişkin haberler” üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu işlemle ilgili yasal izinlendirme kapsamında ilgili firma tarafından bakanlığa müracaat yapıldığı, izin sürecinin, İzin Koordinasyon Kurulu’nun değerlendirme ve onayı ile sonuçlandırılabilen bir yetki kapsamında bulunduğuna dikkat çekildi.

İlgili firma tarafından başvurunun, haftanın son iş günü olan 15 Mayıs tarihinde yapıldığı belirtilen açıklamada, başvurunun, ertesi haftanın ilk iş günü olan 18 Mayıs tarihinde değerlendirmeye alındığı, devamında ise bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs tarihinde İzin Koordinasyon Kurulu’nun gündemine alınmasının kararlaştırıldığı anlatıldı.

Sağlık Bakanlığı, sürecin, tamamen yürürlükteki mevzuat ve yasal prosedürler çerçevesinde ilerletilirken, yasal izin talebi onaylatılmadan ilgili firma yetkililerinin embriyolarla yurt dışına çıkış yapmayı denediğini ve kontrollerde durumun tespit edildiğini belirtti.

