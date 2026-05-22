‘Geç bile kalındı’

Abdullah SUİÇMEZ

Vatandaşlar, ülkeye doğal gaz getirilmesine yönelik projeyi büyük ölçüde memnuniyetle karşıladı. Uzun süredir enerji maliyetlerinin yüksekliğinden şikâyet eden vatandaşlar, projenin hayata geçirilmesinin hem ekonomik rahatlama sağlayacağını hem de yaşam standartlarını yükselteceğini ifade etti. Çalışmanın “geç kalınmış ancak önemli bir adım” olduğunu söyleyen vatandaşlar, doğal gazın özellikle konutlarda kullanımının büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

Ne dediler…?

Mehmet Nejdet

“Kıbrıs’ın ihtiyacı küçük ölçekli olur. İstenirse gemilerle Kıbrıs’ın doğal gaz ihtiyacı karşılanabilir. Bu bölgesel anlamda büyük bir projedir. Güneyde çıkacak gazın Türkiye’den gelecek borularla Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması hedefleniyor. Bu stratejik açıdan çok önemlidir. KKTC’ye Türkiye’den başka destek veren ülke yok. Biz dolayısıyla Türkiye ile birlikte hareket etmek zorundayız. Bu nedenle Türkiye’ye teşekkür borçluyuz. Sadece enerji değil, sağlık alanında da projeler hayata geçmeli. Yatırımların yapılması yerinde ve yararlıdır.”

Mehmet Erdoğdu

“Suyu, tüp gazı pahalıya alıyoruz. Su geldi ama ucuzluğa çeviremedik, üretime aktaramadık. Umarım doğal gaz hayatın her alanına yansıtılır. Bunu sağlamak hükümetin görevidir.”

Halil Balbaz

“Dışa bağımlılıktan kurtulacağız. Torunlarımızın geleceğini düşünüyoruz, dört gözle projenin hayata geçmesini bekliyoruz. Doğal gaz birçok avantaj sağlayacak, umarım diğer işlerde yaşanan altyapı sorunlarıyla karşılaşmayız.”

Halil Alkılıç

“Türkiye bize büyük bir hizmet daha getiriyor. Doğal gaza ihtiyacımız var. Türkiye’de kış aylarında evler hamam gibi oluyor. Burada da o avantaj sağlanacak. Bu büyük projenin en kısa sürede hayata geçmesini bekliyoruz. Okul ve hastanelerle ilgili de büyük projeler bekliyoruz.”

Cansen İnak

“Adanın büyük bir eksikliği giderilecek. Ülkenin doğal gaza ihtiyacı var.”

Ahmet Davut

“Tüp taşımaktan insanların beli kırılacak. Ben doktorum, tüp taşımak bel için tehlikeli. Ben tüp taşımaktan kurtulacağım için seviniyorum.”

Ahmet Badumlu

“Şimdiye kadar böyle bir imkân vardı, neden hayata geçirilmedi. Herkesin evine boru döşenecek mi, nasıl kullanılacak. Bu konuda bizi aydınlatmaları lazım.”