Tümü ihraç edilecek

Lefkoşa’da Göç İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen Nijeryalı C.E. (E-34), D.A.O. (K-27), H.S.E. (E-28) ve Gana uyruklu J.G. (E-29) tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında ilk etapta bir gün ek süre alınırken, tümünün deport edileceği açıklandı.

Polis, 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.45 sıralarında Lefkoşa Surlariçi Tanzimat Sokak üzerinde, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi ekipleri tarafından muhaceret kontrolü gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, yapılan kontroller sırasında tespit edilen J.G.,C.E. ve D.A.O.’nun yine 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 903 gündür, H.S.E.’nin ise 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren 350 gündür KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Soruşturmanın henüz yeni başladığını, zanlılarla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan gerekli muhaceret kayıtlarının ve ifadelerin temin edileceğini kaydeden polis, ayrıca deport işlemlerinin başlatılması amacıyla ilgili makamlarla yazışmalar yapılacağın söyledi. Polis, soruşturmanın yürütülebilmesi için mahkemeden ek süre talep etti.

Mahkeme; yürütülen soruşturmanın devam ettiğine işaret ederek, zanlıların bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.