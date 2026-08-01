720 milyon dolarlık anlaşma

İngiliz enerji devi Shell, Macaristan merkezli petrol ve doğalgaz şirketi MOL Group ile Kıbrıs'taki iştiraki BG Cyprus'un satışına yönelik anlaşmaya vardığını duyurdu.

Reuters'in haberine göre; yaklaşık 720 milyon dolar değerindeki anlaşmanın 2027 yılında tamamlanması bekleniyor. Satışın gerçekleşmesiyle birlikte BG Cyprus'un Doğu Akdeniz'de yer alan ve Afrodit doğalgaz sahasını da kapsayan ruhsat sahasındaki işletmeci olmayan yüzde 35'lik hissesi MOL Group'a devredilecek.

Shell Entegre Gaz Bölümü Başkanı Cederic Cremers, satış kararının şirketin entegre sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) değer zincirini güçlendirecek fırsatlara odaklanma stratejisinin bir parçası olduğunu belirterek, "Bu yatırımdan çıkma kararımız, entegre LNG değer zincirimizi güçlendirecek fırsatlara odaklanmamız doğrultusunda alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Afrodit doğalgaz sahasında işletmeci olarak yüzde 35 hisseyle Chevron'un Kıbrıs birimi yer alırken, BG Cyprus işletmeci olmayan yüzde 35, İsrailli NewMed Energy ise işletmeci olmayan yüzde 30 paya sahip bulunuyor.

Shell, 2016 yılında satın aldığı BG Group aracılığıyla Afrodit sahasındaki söz konusu hisseyi 2015 yılında edinmişti.

