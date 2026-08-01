‘Katilsin sen’

Ömer KADİROĞLU

Boğazköy-Gönyeli ana yolunda önceki gün meydana gelen kazada 39 yaşındaki Hasan Düzgen’in hayatını kaybetmesine, 22 yaşındaki Rasul Jorayev’in ise ağır yaralanmasına neden olan 22 yaşındaki Kongolu sürücü yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada zanlı hakkında 6 gün ek tutuklama kararı verildi. Zanlının kullandığı aracın kiralık olduğu, esas kiralayan şahıstan izinsiz alıp kullandığı açıklandı.

Bu arada mahkeme önünde toplanan Hasan Düzgen’in ailesi ve yakınları zanlıya tepki gösterdi.

“Oğlumu gömdüm” diye feryat eden anne Nazife Düzgen, zanlıya “katilsin” diyerek bağırdı.

Aşırı süratli ve dikkatsizdi

Girne Kaza Mahkemesi'nde olguları aktaran Polis Çavuşu Yakup Bahit, zanlının

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.20 sıralarında yönetimindeki MD 773 plakalı araçla Boğazköy-Gönyeli ana yolunda güney istikametine doğru seyrettiği sırada, aşırı süratli ve dikkatsiz şekilde araç kullanıp direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

Polis, kontrolden çıkan aracın Kamacıoğulları'na ait makinist dükkânının garaj alanına girdiğini, önce park halinde bulunan iki kamyona çarptığını, ardından garaj içerisinde bulunan Hasan Düzgen ile Rasul Jorayev'e çarptığını, daha sonra ise yedek parça deposuna çarparak durduğunu aktardı.

Polis, çarpmanın etkisiyle Hasan Düzgen'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini, ağır yaralanan Rasul Jorayev'in ise ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını söyledi. Polis, doktorların Jorayev'in durumunun oldukça kritik ve hayati tehlikesinin devam ettiğini söylediklerini açıkladı.

Sigortasız araçta uyuşturucu bulundu

Polis memuru; yapılan soruşturmada zanlının kullanımındaki MD 773 plakalı aracın geçerli sigortasının bulunmadığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, kazanın ardından araçta yapılan aramada folyo kağıdına sarılı yaklaşık yarım gram ağırlığında olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu, söz konusu maddenin emare olarak alındığını ve zanlıdan kendi rızasıyla kan örneği temin edildiğini söyledi.

Polis, bulunan maddenin analize gönderildiğini, alınan kan örneğinin de tahlil edilmek üzere ilgili birime teslim edildiğini ifade etti.

Polis, Muhaceret Dairesi'nden yapılan kontrolde zanlının 24 Ocak 2023 tarihinden itibaren KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirterek, zanlı aleyhine muhaceret suçundan da soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis çavuşu, olay yerinde hız tespit sistemi bulunduğunu, kamera görüntülerinin temin edileceğini, zanlının olay anındaki hızının teknik inceleme sonucunda belirleneceğini kaydetti. Polis, olayla ilgili alınması gereken ifadeler ile beklenen analiz sonuçları bulunduğunu belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlının 6 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Savcının sorusu üzerine polis, zanlının, aracı kiralayan kişiden habersiz aldığını söyledi.

6 gün daha tutuklu

Girne Kaza Mahkemesi, soruşturmanın ciddi ve kapsamlı olduğuna dikkat çekerek, delillerin sağlıklı şekilde toplanabilmesi amacıyla zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.