Üçü de kurye

Suna ERDEN

Lefkoşa'da gerçekleştirilen "Okaliptüs Operasyonu" kapsamında yaklaşık 600 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucuyla yakalanan Ukrayna uyruklu M.Y.(E-46) ile Letonya uyruklu J.G.(E-37) ve K.K. (E-38) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Güney Kıbrıs'ta yaşadıkları ve uyuşturucuyu kuzeye taşıdıkları öne sürülen zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk emri verildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 30 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.15 sıralarında Mehmet Akif Caddesi üzerinde şüpheli hareketleri nedeniyle takibe alınan üç zanlının, bir süre sonra bir okaliptüs ağacının altına bir şey gömmeye çalışırken suçüstü tespit edildiğini söyledi.

Polis, ekipleri fark eden zanlıların kaçmaya çalıştıklarını, bu sırada ellerindeki çanta ile paketi yere attıklarını belirtti. Zanlıların kısa sürede yakalanarak tutuklandığını kaydeden polis, atılan pakette yaklaşık 120 gram, iki ayrı çantada ise toplam 480 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ifade etti.

Yürütülen soruşturmada J.G.'nin uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs'tan temin ettiğinin belirlendiğini aktaran polis, üç zanlının maddeyi birlikte kuzeye ithal ettiğini ve uyuşturucunun J.G.'nin yönlendirmesiyle kuzeyde çeşitli noktalara bırakılmasının planlandığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, zanlılara ait cep telefonlarının inceleneceğini ve bağlantılı olduğu değerlendirilen aranan şahısların bulunduğunu belirterek zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; M.Y., J.G. ve K.K.'nin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

