Yaşı kadar sabıkası var

Lefkoşa’da bir şahıs ile ailesinden dört kişiyi KKTC vatandaşı yapacağı yönünde yalan beyanda bulunarak yaklaşık bir buçuk milyon lira alan O.A. (E-57), yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Dolandırıcılık suçlarından 56 sabıkası ve askıda 4 davası bulunan zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada para aldığını kabul etti. Zanlı, “Vatandaş olmaları için yardımcı olacaktım ama yapamadım” dedi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlının Haziran 2026 içerisinde İ.K.’den kendisini ve dört akrabasını KKTC vatandaşı yapacağı vaadiyle 650 bin lira, 8 bin Sterlin ve 4 bin 600 Euro nakit para aldığını söyledi.

Polis, olayla ilgili şikâyetin 24 Temmuz 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının ise 28 Temmuz’da Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis memuru; zanlının suçunu itiraf içerikli ifade verdiğini, mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, zanlının benzer ve başka suçlardan 56 sabıkası ve açıkta bulunan 4 meselesi olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, söz konusu şahıstan para aldığını, vatandaş olmaları için yardımcı olacağını söylediğini ancak yapamadığını söyledi.

Mahkeme; zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

