Lefkoşa’da bir şahıs ile ailesinden dört kişiyi KKTC vatandaşı yapacağı yönünde yalan beyanda bulunarak yaklaşık bir buçuk milyon lira alan O.A. (E-57), yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Dolandırıcılık suçlarından 56 sabıkası ve askıda 4 davası bulunan zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada para aldığını kabul etti. Zanlı, “Vatandaş olmaları için yardımcı olacaktım ama yapamadım” dedi.
Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlının Haziran 2026 içerisinde İ.K.’den kendisini ve dört akrabasını KKTC vatandaşı yapacağı vaadiyle 650 bin lira, 8 bin Sterlin ve 4 bin 600 Euro nakit para aldığını söyledi.
Polis, olayla ilgili şikâyetin 24 Temmuz 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının ise 28 Temmuz’da Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis memuru; zanlının suçunu itiraf içerikli ifade verdiğini, mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, zanlının benzer ve başka suçlardan 56 sabıkası ve açıkta bulunan 4 meselesi olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.
Mahkemede söz alan zanlı, söz konusu şahıstan para aldığını, vatandaş olmaları için yardımcı olacağını söylediğini ancak yapamadığını söyledi.
Mahkeme; zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
Yaşı kadar sabıkası var
Beş kişilik aileyi vatandaşlık vaadiyle kandıran zanlının defalarca benzer suçlar işlediği açıklandı
Lefkoşa’da bir şahıs ile ailesinden dört kişiyi KKTC vatandaşı yapacağı yönünde yalan beyanda bulunarak yaklaşık bir buçuk milyon lira alan O.A. (E-57), yeniden mahkemeye çıkarıldı.
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