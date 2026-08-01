Ağaçlar zarar gördü

Serdarlı-Ergenekon Anayolu'nun doğusunda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Çok sayıda kurumun ortak müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 30 dönümlük orman arazisi zarar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre, yangın dün saat 17.25 sıralarında, Serdarlı-Ergenekon Anayolu'nun doğu kısmındaki orman ağaçlandırma alanında henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıktı.

Yangına Polis İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ekipleri ile iş araçları, askeri personel ve bölge halkı müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 30 dönümlük ormanlık alanda bulunan çam ve akasya ağaçları yanarak zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, olası yeniden alevlenme riskine karşı Polis İtfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin gece boyunca tedbir amacıyla yangın bölgesinde bekledi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.