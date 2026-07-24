Ülkede 13-19 Temmuz tarihlerini kapsayan bir haftalık sürede meydana gelen 49 trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Kazalarda toplam 2 milyon 375 bin 290 lira maddi hasar oluşurken, polis denetimlerinde 2 bin 818 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde ayrıca 299 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı haftalık trafik raporuna göre; meydana gelen 49 kazanın 16'sı yaralanmayla, 33'ü ise maddi hasarla sonuçlandı. Yaralanmalı kazalarda toplam 18 kişi yaralandı.

Kazaların başlıca nedenleri 12 kaza ile sürat, 10 kaza ile kavşakta durmama, 10 kaza ile yakın takip, 9 kaza ile dikkatsiz sürüş ve 8 kaza ile diğer etkenler olarak sıralandı.

İlçelere göre kaza dağılımında Girne 19 kazayla ilk sırada yer alırken, Lefkoşa'da 12, Gazimağusa'nda 10, Güzelyurt'ta 5 ve İskele'de 3 kaza meydana geldi.

Aynı dönemde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 16 bin 641 araç sürücüsü kontrol edildi. Kuralları ihlal ettiği tespit edilen 2 bin 818 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde ayrıca 299 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü tutuklandı.

Sürat yine ilk sırada

Trafik suçları arasında yine ilk sırayı sürat ihlali aldı. Denetimlerde 993 sürücü süratli araç kullanmaktan rapor edilirken, 211 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan, 120 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 92 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan ve 73 sürücü emniyet kemeri takmamaktan işlem gördü.

Bunların yanı sıra 68 sürücü sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmaktan, 56 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 30 sürücü dikkatsiz sürüşten, 24 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan, 24 sürücü ise ehliyetsiz araç kullanmaktan rapor edildi. Ayrıca 20 sürücü görüşü engelleyici cam filmi kullanmaktan, 18 sürücü seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 14 sürücü tehlikeli sürüşten, 14 sürücü ışık kurallarına uymamaktan, 10 sürücü izinsiz "T" işletme belgeli taşımacılık yapmaktan, 6 sürücü trafik ışıklarına uymamaktan, 6 sürücü ise izinsiz "B" işletme belgeli eşya taşımacılığı yapmaktan işlem görürken, bin 39 sürücü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.



Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026, 10:01