Teminata bağlandı

Yeni Ercan Havalimanı yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan elektrikli scooter sürücüsü Serkan Şahin'in yaşamını yitirmesinin ardından yeniden tutuklanan sürücü F.B., teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, kazanın 24 Nisan saat 08.00 sıralarında Yeni Ercan Havalimanı yolu üzerindeki Teknofest Çemberi'nde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının yönetimindeki RP 311 plakalı aracın çembere giriş yaptığı sırada çember içinde seyreden araçlara öncelik vermediğini, bu esnada çemberde ilerleyen Serkan Şahin'in kullandığı elektrikli scooter ile çarpıştığını belirtti.

Polis, kazada ağır yaralanan Serkan Şahin'in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını, sürücünün ise tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının soruşturma kapsamında 17 gün tutuklu kaldıktan sonra yaralının sağlık durumunda kısmi iyileşme görülmesi üzerine teminatla serbest bırakıldığını söyledi. Polis, ancak Serkan Şahin'in 18 Temmuz'da yaşamını yitirmesi üzerine zanlının yeniden tutuklandığını ve mahkemeden 3 günlük ek tutukluluk süresi alındığını kaydetti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, mahkemeden uygun bir teminat emri talep etti.

Mahkeme; yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 80 bin lira nakit teminat yatırmasına ve üç kefilin 800'er bin liralık kefalet senedi imzalamasına şartıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

