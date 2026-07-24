Bir toplantı daha olacak

Demokrat Parti (DP), seçim sistemine ilişkin önerileri değerlendirmek amacıyla önce Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK), ardından Parti Meclisi'ni (PM) topladı. Toplantılarda yerel seçimlerle genel seçimlerin aynı gün yapılması ve karma oy uygulamasının kaldırılması önerileri ele alınırken, herhangi bir kesin karar alınmadı. Toplantıların ardından açıklama yapan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, parti organlarında yürütülen değerlendirmelerin devam ettiğini belirterek, nihai kararın önümüzdeki günlerde yeniden toplanacak Parti Meclisi tarafından verileceğini söyledi. "En yetkili merci olan Parti Meclisi'ne genel başkan olarak saygı duymak ve onun ortaya koyacağı kararı savunmak zorundayım." diyen Ataoğlu, Parti Meclisi üyelerine değerlendirme yapmaları için süre tanındığını, geri bildirimlerin ardından yeniden toplanarak kesin görüşlerini kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti. Ataoğlu, toplantıların gündeminde seçim ittifakları veya seçim barajının yükseltilmesine ilişkin herhangi bir başlık bulunmadığını vurgulayarak, " Üzerinde durduğumuz konu yalnızca iki seçimin aynı tarihte yapılıp yapılmaması ve karma oyun kaldırılmasıydı" dedi.



Yeni projeler üretmeye devam edeceğiz

Demokrat Parti'nin seçim hazırlıklarını sürdürdüğünü de belirten Ataoğlu, biri genel seçmen eğilimlerini, diğeri ise parti içi aday değerlendirmelerini kapsayan iki ayrı kamuoyu araştırması yürüttüklerini açıkladı. DP'nin seçimlerde mevcut oy oranının üzerine çıkacağına inandığını ifade eden Ataoğlu, çalışmaların bu doğrultuda sürdüğünü kaydetti. Ataoğlu ayrıca, partinin 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla son beş yılda hayata geçirilen 100 projeyi kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, Demokrat Parti'nin yeni projeler üretmeye devam edeceğini söyledi.