Son söz parti meclisinde

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) önceki akşam toplandı. YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, MYK’nın, Parti Meclisi’nde (PM) görüşülmek üzere tavsiye nitelikli bir karar alarak, karma oyun kaldırılmasına “evet”, iki seçimin bir arada yapılmasına ise “hayır” dediğini açıkladı. Yılmaz, son kararı ilerleyen günlerde toplanacak Parti Meclisi’nin vereceğini kaydetti. Erşah Sabit Yılmaz, YDP MYK’sının aldığı kararı şöyle paylaştı: “Karma oyun kaldırılması tezi YDP’nin kuruluş manifestosunda da yer alan bir tezdir. Bu meyanda yapılacak çalışmalara destek vermemiz önemlidir. Öte yandan iki seçimin bir arada yapılacak olması kargaşaya neden olacak ve propaganda çalışmalarını sekteye uğratacaktır. YSK’nın bu konudaki uyarılarını dikkate almadan, iki seçimi aynı tarihte yapmak fayda yerine zarar verecek, oy kullanma süresinin uzayacak olması nedeni ile seçmenler sandığa gitmekten vazgeçecek beklenen katılım sağlanamayacaktır.

Partisel açıdan bakıldığında, iki seçimin bir arada yapılması halinde partimiz yerel seçimlere madden ve manen gereken ağırlığı veremeyecek, yerel seçimlerdeki iddiamız darbe yiyecektir. Parti Meclisimizin bu konuda en doğru kararı alacağına inanıyoruz.”