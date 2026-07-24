Filo güçlendi

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yangın vakalarında yükseliş yaşanırken, Polis Genel Müdürlüğü (PGM), İtfaiye Müdürlüğü'nün araç filosuna toplam yedi yeni araç kazandırdı.

PGM'den yapılan açıklamaya göre, filoya beş yangına ilk müdahale aracı ile iki arazöz dahil edildi. İlçe itfaiye şube amirliklerine teslim edilen yangına ilk müdahale araçları, 300 litre su ve 60 litre köpük kapasitesine sahip bulunuyor. Araçlarda ayrıca mikronize su ve köpük teknolojisiyle çalışan yüksek basınçlı yangın söndürme sistemi yer alıyor.

Yeni araçların özellikle arazi yangınları başta olmak üzere farklı türdeki yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale edilmesinde kullanılacağı belirtildi.

Filoya katılan arazözlerden 1,8 ton su kapasiteli araç Geçitkale İtfaiye Şubesi'ne tahsis edilirken, 4 ton su ve 250 litre köpük kapasiteli, seyir halindeyken su püskürtme özelliğine sahip arazöz ise Güzelyurt İtfaiye Şubesi'nin hizmetine verildi.

PGM, yeni araçlarla İtfaiye Müdürlüğü'nün yangınlara müdahale kapasitesinin daha da güçlendirildiğini belirterek, can ve mal güvenliğine yönelik hizmetlerin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

