AB bunu görmeli

Serdar ŞENGÜL

Karı görmek için Trodos’a akın eden Kıbrıslı Türklere, sınır kapılarında adeta işkence yaşatılıyor. Özellikle Metehan kapısında dün araçlı geçişler 45 dakika ile bir saatlik bekleyişle gerçekleşebildi. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, Rum muhaceret görevlilerinin işlemleri ağırlaştırmasından yakındı. Vatandaşlar “iki tarafın liderliği müzakerelerden önce sınır kapılarındaki bu işkenceyi görüşüp çözmeli” dedi.

Güneye geçen bazı vatandaşlar ise, alış-veriş yapmak istediğini söyledi. Çoğunluk et alacağını söylerken, bir kısım insan da alış-veriş merkezlerinde indirimli satışlardan yararlanmak istediğini belirtti. Larnaka Havaalanına yolcu taşıyan şoförler ise, sınır kapısındaki gecikmeler nedeniyle yolcuların uçağı kaçırma endişesi yaşadığına dikkat çekti.

Vatandaşlar Metehan’da neler yaşadı;

Cemre Kaya

“ Gezmek için güneye gitmeye çalışıyorum ama bir saattir bekliyorum, şu an oraya geçip gezme hevesim de kalmadı. Kapılarda yaşanan sıkışıklığı önlemek için çözüm üretmeleri gerek. Şunu belirtmeyelim ki bu sorunun çözüleceği yönünde bir inancım da açıkçası yok. Umarım ki burada saatlerce beklemekten bir an önce kurtulabiliriz.”

Sabiha Kadiroğlu

“Ben güneye sigorta çıkarmak için geçeceğim ama bu trafikte beklemekten dolayı sigorta parası kadar yakıt yakıyorum. Bekleyişler sadece zamanımızı değil paramızı da çalıyor. Umarız ki bu sorun bir an önce çözülür ve rahatlarız.”

İnsel Üstüner

“Tam bir saat oldu aracımda bekliyorum. Çocuğumu gezmeye götürüyorum ama sıkışıp kaldık trafikte. Tüm zamanımız gitti, bir pazarımız var ama burada vakit kaybettik. Ayrıca Güney bir girişim yaptı bakalım bu genişletme sözleri gerçekleşecek mi? Bekleyip göreceğiz bizim tarafta bekleme yok ama Rum tarafında çok bekliyoruz.”

Ruhsar Birinci

“Tam 40 dakikadır bekliyorum, maalesef yapacak bir şey yok. Biz sessiz kaldıkça da bu sorunlar böyle devam eder. Bu trafikte bu şekilde beklemek hoş değil, umarız birileri bizi duyar ve gerekeni yapar.”

Ali Tasel

“Bu böyle olmaz gerçekten artık bıktık… Güneyde çalışıyorum her gün bu sorun var özellikle Metehan çok eziyet kapısı oldu. Artık sabrımızın sınırdayız gerçekten bu trafikten çok çektik ,çekiyoruz da…”

Hilmi Derviş Hilmioğlu

“Biz şu an Hala Sultana ziyarete gidiyoruz genelde de bu sıkışıklık hep oluyor. Bu konuyu devletimizin çözmesi gerekiyordu. Özellikle karşı tarafın elini taşın altına koyması gerekiyor. Uzun saatlerdir insanların beklemesi hem zamanlarını çalıyor hem de yakıt boşuna yakılıyor.”

Tezer Mercan

“Bir saate yakın bu kuyruktayız. Güneydeki işlerimizi de halledemiyoruz zaman zaman. Bizim taraf çok hızlı ama sıkıntı güney kapısında. Orada yalnızca 2, bizde ise 5 memur var, güney çok yavaş. Ayrıca bizim ülkemizde son zamanlarda güzel işlerde oluyor bunları da unutmamak gerek.”

Tamaç Cantay

“Gezme maksatlı geçmeye çalışıyoruz ama 40 dakikadır buradayız. Dönüşte de bir o kadar bekleyeceğiz. Nereden baksanız 2 saat boşa zaman gidiyor. Rum tarafının kapıların genişletilmesi adımı oldukça olumludur, bir an önce rahat trafiğe kavuşmak istiyoruz.”

Osman Saffetoğlu

“Taksiciyim ve her güneye geçişte bir saat bekliyorum. Mesele yanımda şimdi yolcu var Larnaka’ya yetişmesi gerek ama bizi bekletiyorlar. Umarız Rum liderin açıkladığı gibi Metehan kapısı genişletilir. Çok sayıda yolcumuz bu trafikten uçaklarını kaçırdı.”

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024, 11:04