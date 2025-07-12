Kaçma ihtimali var

Gönyeli’de rutin trafik denetimini fark edince içerisinde satışa hazır uyuşturucu paketlerinin olduğu çantayı yola atan Chisom Stephen Onuchuwo yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi. Zanlının yargılamadan kaçabileceği vurgulandı. Polis; 21 Haziran 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında Yenikent’te Şehit Hilmi Mustafa Sokak’ta seyreden bir araçtan çanta atıldığına dair bilgi alındığını söyledi.

Polis; olay yerinin ziyaret edildiğini, çantanın bulunarak emare alındığını; yapılan aramada içerisinde satışa hazır 22 paket halinde 22 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, 5 bin 230 TL ve 20 Sterlin para tespit edildiğini açıkladı.

Polis; incelenen kamera görüntülerinden aracın plakasının belirlendiğini, yapılan araştırma sonucu zanlı adına kayıtlı olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, olay tarihinde zanlıya ulaşılamadığını; telefonla aranıp karakola celp edilmesine rağmen gelmediğini kaydetti.

18 gün sonra teslim oldu

Zanlının 8 Temmuz tarihinde avukatı aracılığıyla teslim olduğunu kaydeden polis, yaptıkları soruşturma sonucu zanlının aracıyla seyrettiği sokakta trafik denetimi olduğu için çantayı araçtan attığını; hatta olay günü dikkatsiz sürüşten kendisine ceza yazıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis; ele geçirilen maddenin analize, uyuşturucunun sarılı olduğu paketlerin de parmak izi incelemesine gönderildiğini söyledi.

Polis; uyuşturucu analiz sonucunun çıktığını ve hintkeneviri olduğunun teyit edildiğini belirtti. Polis; parmak izi inceleme sonucunun ise henüz çıkmadığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis; daha önce kaçmasından dolayı yargılamadan da kaçabileceğini, ayrıca öğrenci kaydı olmasına rağmen okula devam etmediğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Zanlının avukatının tutuklu yargı talebine itiraz etmesi üzerine duruşma da yapıldı.

Mahkeme; zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

