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Rum basını duyurdu “Akan Kürşat, Kıbrıs’a iade edilmeyi kabul etti”

Hakkında 2007 yılından bu yana uluslararası tutuklama kararı olduğu iddiasıyla İtalya'da tutuklanan Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat’ın davasında önemli bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

Rum basını duyurdu “Akan Kürşat, Kıbrıs’a iade edilmeyi kabul etti”
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Politis'in iddiası: “Akan Kürşat, Kıbrıs’a iade edilmeyi kabul etti”Hakkında 2007 yılından bu yana uluslararası tutuklama kararı olduğu iddiasıyla İtalya'da tutuklanan Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat’ın davasında önemli bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

Hakkında 2007 yılından bu yana uluslararası tutuklama kararı olduğu iddiasıyla İtalya'da tutuklanan Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat’ın davasında önemli bir gelişme yaşandığı iddia edildi.Kıbrıs’ın güneyinde yayımlanan Politis gazetesinin aktardığına göre Kürşat, geçtiğimiz Perşembe günü avukatları aracılığıyla “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne iade edilmeyi kabul etti." Poltis’in haberine göre Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin, Kürşat'ı alıp Kıbrıs'a getirmek üzere hafta içinde İtalya'ya bir ekip göndermesi bekleniyor.Kürşat, 2007 yılında çıkarıldığı iddia edilen tutuklama emri üzerine yılbaşı gecesi Roma'daki tutuklanmıştı. Kaynak: Politis'in iddiası: “Akan Kürşat, Kıbrıs’a iade edilmeyi kabul etti” 

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YORUMLAR
Hasan Nuri
Hasan Nuri - 1 saat Önce

Kimin Malını Kime Satıyoruz ??

FD
FD - 51 dakika Önce

Sen satma Hasan Nuri.

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 32 saniye Önce

TMK çalıştırıp Rum Mülklerini Türkleştirmiş olsak idik Başımıza bu Sorunlar Gelmeyecekti ?? TMK ciddiye alıp en kısa zamanda Çalıştırmalıyız aksi halde Avrupa’ya gidemez olacağız ??

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