‘Hakları verilmeli’

Eski Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Kıbrıs sorununun çözümü süreci ve özellikle Kıbrıslı Türklere yönelik önlemler konusunda Rum yönetimini eleştirdi.

Kasulidis, Politis gazetesine verdiği demeçte Kıbrıs Rum tarafının ve özellikle de Nikos Hristodulidis yönetiminin, Kıbrıs sorunu ve Kıbrıslı Türklere yönelik bugüne kadar hiçbir şey yapmadığını ifade etti.

Kasulidis söyleşisinde özetle, Hristodulidis yönetiminin Kıbrıs sorununa AB tarafından bir yetkili atanmasını istemesine karşın bunu başaramadığını belirterek BM Güvenlik Konseyi raporlarında her altı ayda bir gündeme getirilen “askeri diyalog” talebine de karşılık vermediğini kaydetti.

Güvenlik Konseyi’nin, ara bölgedeki herhangi bir anlaşmazlığın ve sorunun “her iki tarafın üst düzey askeri yetkililerinin görüşmesiyle halledilmesini, böylece UNFICYP’in bu sorumluluktan kurtulmasını istediğini” ifade eden Kasulidis, “askerlerin, devletlerin tanıma organları içerisinde yer almadıklarını, bu sebeple de askeri görüşmelerin bir devletin tanınması anlamına gelmeyeceğini” öne sürdü.

Kasulidis, Hristodulidis hükümetinin Ağustos ayında, Kıbrıslı Türklere yönelik önlemler hazırladığını duyurduğunu da hatırlatarak, bu önlemlerin neden o tarihte açıklanmadıklarına da bir anlam vermediğini ifade etti.

Kasulidis, Hristodulidis’in açıkladığı önlemlerin “doğru önlemler olduklarını” da belirtirken “Ancak bu önlemler halihazırda vatandaşımız olan Kıbrıslı Türkler için yapmakla yükümlü olduğumuz şeylerdi” şeklinde konuştu.