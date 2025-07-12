Hızını alamadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da eşiyle markette tartışmaya başlayan Ali Çelik, eşini önce tekmeledi, eve gidince de şiddete devam etti. Zanlı, evde genç kadına bu kez tokat attı. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Söker; zanlının 10 Temmuz’da saat 11.30 sıralarında, Maraş Bölgesi’nde bir market içerisinde tartıştığı eşi S.Ç.’ye tekme vurarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

Polis; zanlının, eve gittikten sonra da adı edilenin yüzüne tokat vurarak darp ettiğini ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis; zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının 20 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin 400 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

