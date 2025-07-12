Analiz raporu bekleniyor

Suna ERDEN

Cürümleri Önleme Şube Amirliği (CÖŞ) ekipleri tarafından kontrol amaçlı durdurulmaya çalıştıkları esnada kaçan, Kuzey Çevre Yolundan Yakın Doğu Bulvarı istikametine doğru seyrederken kaza yapan sürücü Mustafa Kuni ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Bakır yeniden mahkemeye çıkarıldı. Kaza yaptıktan sonra polise direnen ve orantılı güç kullanılarak tutuklanan zanlıların içerisindeki araçta kokain ele geçirilirken, Kuni ile Bakır hakkında 7 gün ek tutuklama kararı alındı.

Soruşturmayı yapan polis; 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 21.30 sıralarında, CÖŞ ekiplerinin Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu civarında bulunan bisiklet yolunda park halindeki araçtan şüphelenip, kontrol etmek istediğini söyledi. Polis memuru; ekiplerin aracı kontrol etmek istediği sırada, sürücü Mehmet Bakır ile araçtaki yolcu Mustafa Kuni’nin kaçmaya başladığını belirtti. Polis; araç sürücüsünün Yakın Doğu Bulvarı istikametine doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaldırıma çarptığını kaydetti.

Polis; zanlıların olay yerine intikal eden ekiplere direndiklerini ve makul güç kullanılarak tutuklandıklarını açıkladı.

Polis; araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram kokain türü uyuşturucu madde, sarma sigara izmariti, üzerinde uyuşturucu kalıntısı taşıdığı düşünülen metal kaşık ve bir vida ele geçirildiğini açıkladı. Polis; zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis; bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını söyledi. Polis memuru; alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve beklenen analiz raporu olduğunu belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.