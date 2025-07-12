Uyanık Hassan

Gönyeli’de yaşadığı apartmanda komşularına ait bisikletleri çaldığı belirlenen Ürdünlü Del Rahman Abdullah Hassan Yousef, suçüstü yakalandı. Zanlının apartmanın merdiven boşluğunda bulunan toplam değerleri 8 bin TL olan iki bisikleti çaldığı ve bunları sosyal medya üzerinden satışa sunduğu tespit edildi. Zanlının çaldığı bisikletlerden 3 bin TL değerinde olanı sattığı açıklandı.

Aynı apartmanda 4 bin TL değerindeki bir başka bisikleti de çalan zanlının, daha önce bisikletini çaldığı kişiye satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandığı belirtildi. Zanlı Yousef’in ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiği kaydedildi.

Hakkında "sirkat", "sahtekârlıkla para temini" ve "uyuşturucu madde bulundurma" suçlamalarıyla soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis; zanlının 9 Temmuz 2025 tarihinde Tandoğan Sokak’ta yaşadığı apartmanın merdiven boşluğunda muhafaza edilen A.A.’ya ait biri 5, diğeri 3 bin TL değerindeki iki bisikleti çaldığını ve bunları sosyal medya üzerinden satışa sunduğunu belirtti.

Çaldığı bisikleti mağdur ettiği şahsa satmaya çalıştı

Polis; zanlının çaldığı bisikletlerden bir tanesini İskele’de sakin bir şahsa kendisinin olduğunu söyleyip, satarak sahtekarlıkla para temin ettiğini açıkladı. Polis; zanlının yine aynı apartmanda başka bir şahsa ait 4 bin TL değerindeki Cabo marka bisikleti çaldığını kaydetti. Polis; zanlının Cabo marka bisikleti daha önce 2 adet bisikletini çaldığı A.A.’ya satmak istediği esnada suçüstü hali tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını; bu süre içerisinde ikametgahında arama yapıldığını söyledi. Polis; zanlının evinde yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis; soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti. Bölgede vakalar olduğunu kaydeden polis; zanlının bu suçlarla bağı olup olmadığının araştırılacağını aktardı. Polis; ayrıca zanlının evinde bulunan uyuşturucu olduğu düşünülen maddenin analize gönderileceğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.