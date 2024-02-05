HP Ataoğlu’nu “görevi kötüye kullanma” ve “görevi ihmal” suçlamasıyla polise şikayet etti!

Halkın Partisi (HP) geçtiğimiz hafta Ombudsman raporu ile yasalara aykırı şekilde ve ihalesiz olarak kiralama işlemler yaptığı saptanan Turizm Bakanlığı Eski Eserler Dairesi yöneticileri ve Bakan Fikri Ataoğlu aleyhinde “görevi kötüye kullanma” ve “görevi ihmal” suçlamasıyla Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verdi.

Halkın Partisinden yapılan açıklamada “madem ki hem Başsavcılık hem de Ombudsman ortada kamu ihale yasasına aykırı şekilde, hukuka aykırı ihalesiz işler olduğu tespit edilmiştir o zaman polis soruşturmasıyla ceza yasasına göre suç işlenip işlenmediğinin araştırılması ve kamunun zarara uğratılması ve ilintili suçlar konusunda sorumluların hesap vermesi gerekmektedir” denildi. Açıklamada ayrıca “Halkın Partisi bu konuların üzerine gitmeye ve takipçisi olarak kamuoyunu gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

Halkın Partisi tarafından yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

“Bu sabah Ombudsman raporuyla hukuka aykırı kiralamalar yaptığı saptanan ve Başsavcılık görüşüyle Ceza Yasası altında “görevi kötüye kullanma” ve “görevi ihmal etme” suçlarının işlenmiş olabileceği değerlendirilmesi yapılan kişiler hakkında Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verdik. Bu konuda şikayette bulunduğumuz isimler arasında Eski Eserler Dairesi’nin bağlı bulunduğu Turizm Bakanlığı’nın başında bulunan sayın Fikri Ataoğlu da bulunmaktadır.

Polisin uygun görmesi halinde başlatacağı soruşturma sonucunda yasa çiğnenerek İHALESİZ yapılan işlerle başkalarının haklarına halel getirilip getirilmediği, kamunun zarara uğratılıp uğratılmadığı ve kendilerine veya başkalarına menfaat sağlayıp sağlamadıkları netleşmiş olacaktır. Bize göre ihalesiz yapılan işler nedeniyle kamu zarara uğratılmış ve olası diğer başvurucuların da haklarına halel getirilmiştir. Bahse konu ihalesiz işleri yapanların kendilerine veya başkalarına menfaat sağlayıp sağlamadıkları ise ayrıca soruşturulması gereken bir husustur.

Ortada madem ki bir hukuksuzluk var, Ceza Yasası altında bir suçun işlenip işlenmediğinin araştırılması elzemdir.

Takipçisi olmaya devam edeceğiz.”